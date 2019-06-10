政論節目主持人趙少康日前在節目中表示，頻頻唱衰高雄市長韓國瑜和韓粉，更表示韓國瑜背後的那股排他力量，會影響到韓國瑜，韓自己必須理解。由於趙少康近來言論較為犀利，讓許多韓粉錯愕不解，有位美國華僑就直言，為什麼這些媒體人可以一夜之間朋友變成敵人？他真的搞不懂！

國民黨總統初選因鴻海董事長郭台銘參戰，造成藍營媒體人觀點不一，如原趙少康、唐湘龍和董智森等人原本力挺韓國瑜，可在國民黨總統初選後，可以感受到在其主持節目上似乎轉變風向，讓韓粉非常錯愕，不知道到底發生什麼事？

一位住在洛杉磯的黃先生也深有同感，他call in到資深媒體人黃暐瀚主持的《POP撞新聞》表示，他們在海外的都搞不清楚，到底韓國瑜做錯了什麼事，憑什麼趙少康、唐湘龍這些人有了一個舞台後，可以在一夜之間就改變了看法，他們很想知道到底是出了什麼事情。

黃先生更表示，他們千言萬語，但是真的搞不清楚？他話鋒一轉，指出當初韓國瑜到美國，他有去洛杉磯參加韓國瑜的餐會，那盛況是令人不敢相信的！大家看到國旗的那種心態和心情，那他更不能服氣，為什麼趙少康有了舞台之後，這些媒體人可以一夜之間朋友變成敵人？他真的搞不懂！

(中時電子報)