有氣喘宿疾的30歲黃姓男子，很愛吃辣，日前在麵攤用餐時，在乾麵上加半碗辣椒醬，結果半夜時氣喘發作，出現呼吸困難、氣喘症狀，使用噴劑沒效果，因此緊急送醫，插管治療後在加護病房觀察，病情漸趨穩定後出院。

衛生福利部南投醫院胸腔內科醫師王耀麟表示，患者剛入院時，出現呼吸短促、呼吸費力、盜汗、雙眼呆滯及四肢末梢發紺等症狀，因此安排插管治療。

王耀麟表示，氣喘是慢性呼吸道發炎疾病，在天氣變化、空氣汙染、感冒、抽菸或接觸過敏原時可能引發氣喘急性發作，但像酒精、辣椒等刺激性的食物也因容易刺激氣管黏膜，加重咳嗽、氣喘、心悸等症狀，而誘發氣喘。可能會出現反覆咳嗽、胸悶、哮喘及呼吸困難等症狀，嚴重時危及生命。

王耀麟建議氣喘患者飲食要清淡、生活作息規律，避免過敏原刺激，並且定期返診接受相關檢查與診療，規律服藥，才能有效控制病情。

(中時 )