桃園市空服員職業工會宣布取得罷工權，恐連帶衝擊「立榮航空」國內線，由於實際罷工日期未明，為維護旅客權益，交通部必須整備運能因應。交通部表示，運能整備是為疏運旅客，其中獨營或占半運能之離島航線，政府亦有責維持疏運，且均須收費，航空公司一旦無法提供服務，亦須負退票或賠償責任。

交通部強調，勞工爭取勞動權益，與政府維護民眾的公共利益，兩者應是一體兩面、相輔相成，並非互斥；相信勞工爭取權益的目標是資方，也無意造成無辜旅客之不便或損失，稱「協助疏運是替航空公司卸壓」之言，實乃誤解。

交通部表示，台灣為海島國家，航空在金馬澎等離島擔負聯外交通重任，為避免影響國人及旅客就學、返鄉、工作、就醫等要事，或排定之假期旅遊，交通部身為民航事業之目的事業主管機關，有責確保旅客權益。

交通部指出，馬祖航線由「立榮航空」獨營，澎湖與金門，立榮所占運能亦約半數，一旦空服員罷工影響「立榮航空」營運，原本交通已相對不便的離島居民，行的權益將受到嚴重衝擊。未來若啟動軍機投入離島運輸，將僅限於彌補罷工所導致的「立榮航空離島航線」運能缺口，且所有航次均須收費。

交通部表示，期盼事件能儘速圓滿落幕，達成公共利益、勞工權益與公司永續經營的三贏；而交通部協助降低旅客的不便，亦盼協助化解旅客對罷工行動的不滿，正面看待工會爭取權益之努力。

(中時電子報)