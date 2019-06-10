台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠今年4月7日氣爆，造成農漁及民宅損害，但賠償金額迄未談攏，麥寮鄉民要求台塑若未在12日前有善意回應將抗爭，雲林縣副議長蘇俊豪10日上午請雲林縣長張麗善出面化解紛爭，張希望相關協商回歸體制，若需要她義不容辭。

台化芳香烴三廠因LPG管線破裂氣爆，台西與麥寮鄉公所雖已完成農漁牧及民宅災損的登記，但是經多次和廠方協調，至今尚未有共識，受害災民認為廠方誠意不足，也對有關主管單位消極態度不滿而北上抗議。

蘇俊豪上午在議會總質詢時出示麥寮鄉公所正式發給台塑的公文，載明若在12日前未有回覆，將串聯代表、村長及鄉民等抗爭。

蘇俊豪說，手心手背都是肉，六輕設廠雲林20年，在地方敦親睦鄰上盡心盡力，例如捐建校設、濟助貧苦、認養營養午餐、免費健檢、捐設監視器等，對地方建設幫助很多，如果因此和鄉親衝突，是大家不樂見的，希望張縣長出面協調，化解紛爭。

張麗善表示，對於氣爆的賠償，希望六輕就事實認定從優從寬從速補償，但也應該回歸體制，由公部門統一處理，因為麥寮公所未請縣府協助，所以她不知道鄉民蘊釀抗爭，如果需要她出面，她義不容辭。

(中時 )