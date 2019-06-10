台中市1名周姓男子與王姓女子，在義大利結婚後於羅馬定居，3年後因理念差距分居，並羅馬法院申請分居獲准，不料；王女分居期間與義大利籍男子上床並懷孕，還帶對方回台旅遊，周男拍下2人遊山玩水照片後提告，並向王女索賠200萬元，但法官認為，義大利已將通姦除罪化，一旦分居就無須對配偶忠貞，可以各自擁有新伴侶，因此判決周男敗訴，王女不用賠償。

王女被告後辯稱，義大利民法規定，夫妻一旦分居後，對配偶就不具忠誠義務，自然亦無民事賠償的請求，此外，周男所拍到的義大利男子，根本不知道對方身分，卻指控她侵害配偶權，且未舉證如何侵害，聲明駁回周男之訴。

法官認為，民事案件涉及外國地區，等於涉外民事事件，根據最高法院判例，適用涉外國家之法律，2人結婚並定住在羅馬，理應適用義大利法律；因此義大利法院判准分居後，女方交往新伴侶並懷孕，並未違反婚姻的道德義務，配偶亦無損害賠償之請求權；再者，法官勘驗周男照片後發現，王女與義大利籍男人同遊台灣，但兩人並無親密舉止，難認2人有逾越正常社交範圍之行為，因此判決周男敗訴，全案仍可上訴。

(中時電子報)