【直播 LIVE】公布參加總統初選名單！

國民黨中央今天上午舉行記者會，公布第15任總統副總統初選名單，共有五人確定參加初選，包含高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、新北市前市長長朱立倫、台北縣前縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張亞中皆已繳交選務費用500萬元，將在7月5日到15日辦理民調，16日宣布民調結果。

國民黨秘書長，同時也是提名協調小組召集人曾永權表示，明（11）日召開參選人座談會，國政願景電視說明會首場6月23日晚上8點到10點在高雄舉行，主題是經濟、財政、環境跟能源。第二場下午3點到5點，6月29日在台中辦理，7月3日在台北。

在公告參加初選者名單後，依照作業時程規定，7月5日到15日辦理民調，16日宣布民調結果，17號提報中常會，28號提報全代會通過總統提名人選。

曾永權表示，國民黨將推出最強最有勝選機會的候選人，他呼籲各參選人的支持者本著良性競爭，口不出惡言的原則，進行一場君子之爭的選舉，唯有全黨團結一致，同心協力才能贏得民眾的支持，也才能在2020營得總統大選，撥亂反正，讓中華民國繁榮富強。

對於前立法院長王金平未參加初選，曾永權說，但王強調會勤走基層，團結力量，作為國民黨的重要資源，不要讓期待2020政黨輪替的人民失望，國民黨也將會再找適當時間去探望王金平，維持密切聯繫。

(中時電子報)