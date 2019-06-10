長榮空服員罷工危機一觸即發，今日交通部將召開應變中心會議。空服員工會今早召開記者會，指控交通部急於求表現，協助長榮解除疏運壓力，只是助長資方強硬態度，工會將不惜一戰。交通部駁斥，由於離島航線中，立榮航空運能佔比很大，交通部需負責協助國人返鄉、返工。旅行公會則痛罵工會是無限上綱，直說「交通部這樣做剛好而已」。

空服員工會上周取得合法罷工權，今日召開記者會，秘書長鄭雅菱表示，交通部第一時間並非協助解決勞資爭議，而是單方面協調長榮疏運，要求華航等其他航空公司加開班機，此舉無疑是助長長榮強硬，恐將工會推向罷工之路。

空服員工會華航分會表示，6月華航空服員人力缺口已達300人，到暑假旺季只會更嚴重，根本沒有餘力協助疏運，日前還曾有華航組員要申請因病停職，卻遭管理部駁回。

交通部表示，因長榮空服員罷工，恐連帶衝擊立榮航空國內線，且馬祖航線由立榮航空獨營，澎湖、金門等地立榮所佔運能也超過半數，若罷工啟動，對交通不便的離島肯定是雪上加霜，而未來若啟動軍機投入離島運輸，所有航次費用皆為長榮買單。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽痛批，空服員工會是「無限上綱」，他表示「交通部這麼做是剛好而已」，李奇嶽說，自己本身是澎湖人，對於離島居民而言，航空運輸等於大眾運輸，不是出遊工具，若飛機不飛，離島鄉親等於無法過日子。

(中時 )