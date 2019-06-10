長期膽固醇過高是引發心血管疾病的一大恐怖因子，若造成動脈粥狀硬化、高血壓、動脈阻塞，嚴重的話可能會讓組織缺氧壞死，甚至難逃截肢命運；想知道膽固醇是否過高，有一個簡易的自我檢測方法，捏捏腳就知道。

膽固醇可以保護紅血球不受破壞，因此並不是越低越好，《早安健康》報導，日本醫學博士内山明好表示，位於小腿後方的阿基里斯腱，是全身最容易累積膽固醇的部位之一，因此透過阿基里斯腱是否脹大，就能簡略判斷是否有膽固醇過高的問題。

【測量方法】

1. 坐在椅子上翹腳，一隻腳交疊到另一隻腳上。

2. 掐住腳踝後方，阿基里斯腱最細的地方。

3. 測量手指捏出來的厚度，如果大於1.5公分，就可能有膽固醇過高問題。

如果自我檢測發現阿基里斯腱大於1.5公分，建議到醫院就診接受檢查。營養師表示，避免膽過醇過高，可以從生活、飲食習慣開始改變，例如多選擇魚肉、多攝取蔬菜，烹調時選用橄欖油，避免奶油、油炸食物等高膽固醇食物，點心可改吃香蕉、蘋果等水果代替蛋糕、餅乾等，並配合適度運動，都可幫助降低膽固醇。

(中時電子報)