台北市中山區知名日本懷石料理店答姓董娘，介入協調處理大慶證券前董事長莊隆慶所涉及的21億元脫產跳票案，因1筆近4億元債務喬不定，被債務人認為不顧道義，教唆徐春暉找人在大白天噴辣椒水，強擄答婦上車押往碧潭山區恐嚇，事後徐得知警方追緝，帶答婦投案，台北地檢署今依妨害自由罪嫌起訴徐春暉、共犯戴？展、周煥凱、林宗翰、陳柏偉5人。目前徐春暉在押，檢方預計周三移送台北地院審理。

大慶證券前董事長莊隆慶被指控以投資股票和買公司等名義向他們調度資金，卻以支票有竄改為由拒絕認帳，50多人被跳票21億元。莊隆慶則稱自己被倒債2到3億元，是被聯合光纖通信前總顧問謝嘉入勸說，提供簽了名的空白支票做擔保，卻被謝嘉入用擦擦筆詐騙28億元，雙方各說各話，案件現由北檢調查中。

起訴指出，答婦因認識莊隆慶妹妹、大慶證券董事長莊明理，也熟悉部分債權人，主動表示可居中代為求償處理，債權人提供持有的「芭樂票」，委託答婦求償，其中有總面額3.9億元的多張「芭樂票」，債權人給予答婦條件，要求給支票面額半數的2億元現金，結果答婦不願再處理。

多名債權人不滿答婦抽身不理，警告答婦未果下，今年4月，桃園彭姓男子教唆27歲的徐春暉向答婦處理債務，徐透過友人周煥凱，找上戴？展、林宗翰討債，另徐請表哥陳柏偉開車接應。

4月15日下午，徐男5人分搭2輛車，在答婦經營的懷石料理外埋伏守候，等答現身後，由周、戴2人以辣椒水攻擊，擄押答上車，先載往新店區租屋處矇住答婦雙眼囚禁，再押往禾風汽車旅館談判，之後押答至碧潭山區，威脅答若不處理，會將她埋在山區。但答婦求情並稱支票並不在她手上。

由於警方依據徐男等人車號，已掌握徐男等人涉案，徐男自知難逃法網，隔天凌晨才帶答婦投案，訊後被聲押禁見。

結果徐男聲押案，引發院檢因逮捕流程一度互槓，北院陳姓法官以檢方沒附上逮捕通知書，逮捕程序違法為由，不但將徐釋放，還質疑通知書是檢方事後才附上去，上網砲轟檢察官。

檢方不服，提出抗告，高院證實是陳法官搞烏龍，最後陳法官承認漏看逮捕通知書，在法官論壇發言致歉，院檢之爭這才平息落幕。但北院自律會開會討論後，認定陳違反法官倫理規範，建議北院院長給予書面警告，陳也因此選擇赴日進修1年。

(中時 )