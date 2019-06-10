22歲女大生兩年前開始覺得同學經常對她指指點點，更感覺到身邊有音波和電波干擾，因而開始不去上課，直到學校通知家長她期末考缺席，家長訝然發現女兒整天都躲在房裡、不愛洗澡等怪異行為，家長以為卡去廟裏收驚，神明指示到澄清醫院就醫，診斷為思覺失調，給予藥物治療，女大生休學一年後復學，就在上個月順利畢業。

這名女大生父母帶他到澄清醫院身心科門診就醫，竟對身心科主任周少華表示，神明指示要到台中市西屯區醫院找一位精神科女醫師，會有幫助的，問診發現她總認為同學都怪怪的，大家都針對她指指點點，更感覺到身邊有音波和電波一直干擾她，對她說「妳不要出門，一出門，人家都知道妳在想什麼。」因而就不想到學校，自己封閉在家裡的房間。

經學校通知女兒未參加期末考才發覺情況不對，觀察到女兒整天都躲在房裡，呆頭呆腦若有所思，不想梳理也不想洗澡，等到家人都睡覺後才走出房間找東西吃，以為女兒卡到什麼不好的東西，四處到廟裡拜拜解厄，最後才在神明指示下來就醫。

周少華診斷是罹患妄想、幻聽、幻覺「思覺失調症」，持續服藥會有很好的控制病情，該女大學生也休學一年配合治療後再復學，雖然偶爾那種「電波」還會出現耳際，但她已有病識感，就不理它了，今年已可順利畢業。

周少華主任指出，這種妄想、幻聽、幻覺「思覺失調症」，好發於15歲到35歲的年輕人，男女比率差不多，主要是大腦神經化學物質分泌失衡所致，該病症目前已有藥物可以控制，他呼籲家長要關心子女的日常生活，對子女的行為舉止、言語表達、自我照顧能力及就學情形，要多加注意，發現有所異樣，最好尋求專業醫師評估診斷。

周少華強調，該病需長期規則服藥，就像治療慢性病一樣，如果擅自停藥是有可能復發，最重要的是在穩定治療後，要接受從事各樣生活技能的訓練，澄清醫院設有「澄心學園」的日間照護醫療，透過音樂、園藝、運動、生活、工作等訓練，協助病患提升自我功能、獨立生活、回歸社會。

(中時 )