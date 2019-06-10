資深演員馬如龍日前因為腸穿孔送醫，6月1日手術後引發敗血症昏迷，裝葉克膜搶救多天，最後在昨天(6/9)過世。對此，大腸直腸外科主任糠榮誠表示，馬如龍有「大腸憩室炎」病史，非常容易引發腸穿孔。一旦腸子破掉，腹膜炎細菌跑到血液，就會引起敗血症，釋放毒素，損壞腎、肝、肺、心臟等臟器，加上罹患肺腺癌，肺功能很差，使病情加劇惡化，一下子就走了。

ETtoday報導，台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠解釋，馬如龍除了罹患肺腺癌之外，還有「大腸憩室炎」病史，「原本乾淨的肚子，因為大腸憩室炎造成腸子破掉，腸內異物竄出、汙染肚子，引發腹膜炎。當腹膜炎的細菌跑到血液，就會引發敗血症，器官受損。」

糠榮誠說，大腸憩室炎常發生在60歲以上的長輩身上，最明顯的症狀為「急性右腹痛」。而腸穿孔則特別容易發生在本來就有大腸憩室炎、長期便秘、消化功能、抵抗力不好等的人身上，尤其是長輩。

糠榮誠嘆道，很多長輩因為大腸憩室炎就醫，且狀況都特別嚴重，主因在他們太會忍痛，加上對痛覺不靈敏。而像馬如龍這樣，大腸憩室炎引發腹膜炎、敗血症已經非常嚴重，推測他可能痛了很久，直到腸子破掉，忍不下去才就醫。醫師提醒，長輩只要有右腹痛，一定要盡快就醫，趁大腸憩室炎還不嚴重時，趕快處理。

(中時電子報)