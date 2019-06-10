新北市綠竹筍本月進入產季，市府將在6月14日舉辦「2019新北筍王爭霸戰」，邀請民眾參加臉書粉絲團「新北綠色生活館」活動，預測今年的筍王在哪個行政區，猜對的民眾有機會獲得限量新北筍王綠竹筍禮盒及多項好禮。

新北綠竹筍種植面積約2328公頃全國居冠，產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，主要產區為五股、八里及三峽，其它還包括新店、深坑、林口、泰山、平溪等，不同產區因天然地理環境，各自發展出獨具地方特色的綠竹筍。

新北市農業局表示，市府2013年起連續7年舉辦「新北筍王爭霸戰」，今年更擴大舉辦，一共有14個區、80位各方高手共同角逐，戰況激烈。

農業局長李文表示，筍王評選要件必須「內外兼備」，好的綠竹筍外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」；內在則使用「硬度計」及「糖度計」測量柔嫩度及甜度，綜合評分最高者救是筍王，新店區農友已連續3年蟬聯寶座，是否完成4連霸或是換區奪冠，成為今年賽事焦點。

李玟表示，歡迎民眾一起加入預測新北筍王的行列，只要上「新北綠色生活館」臉書粉絲團按讚，並在專文標註一位好友及預測筍王落點，猜中者就有機會獲得限量最新鮮的新北筍王綠竹筍禮盒等好禮，詳情請搜尋「新北綠色生活館」臉書。

(中時 )