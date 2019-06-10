28歲施姓男子得知友人21歲高姓女子因為朋友擔保，導致積欠于姓、張姓男子等人30餘萬元債務，施男自願協助高女處理債務，與于、張等4人相約談判，於今（10）日凌晨0時在新北市中和區圓通路碰面。

施男隻身到場，對方即強迫施男坐上自小客車，載往板橋區大觀路簡易紙工廠公園停車場，在公園內出手圍毆施男。

經目擊民眾報警，板橋警分局立即啟動快打部隊，趕抵現場將于、張等4人逮捕。

4嫌坦承犯案，偵訊後全案以傷害、妨害自由罪嫌移送偵辦。

(中時 )