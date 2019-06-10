為友出頭處理債務 遭債主聯手圍毆 11:262019/06/10 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方將涉嫌打人的4名嫌犯移送偵辦。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 28歲施姓男子得知友人21歲高姓女子因為朋友擔保，導致積欠于姓、張姓男子等人30餘萬元債務，施男自願協助高女處理債務，與于、張等4人相約談判，於今（10）日凌晨0時在新北市中和區圓通路碰面。 施男隻身到場，對方即強迫施男坐上自小客車，載往板橋區大觀路簡易紙工廠公園停車場，在公園內出手圍毆施男。 經目擊民眾報警，板橋警分局立即啟動快打部隊，趕抵現場將于、張等4人逮捕。 4嫌坦承犯案，偵訊後全案以傷害、妨害自由罪嫌移送偵辦。 (中時 ) #債務 #公園 #男子 #理債 #處理 也許您會感興趣 推薦閱讀 豐原中正公園 盼升級主題公園 04:102019/06/06 地方新聞 淡水討債擄人街頭惡鬥 警鳴槍逮人 12:132019/06/06 社會 外埔綠能生態園區飽受批評內幕重重 市府：檢討現行合約內容 13:362019/06/06 生活 萬年清自結5月合併營收、年增9.9倍 14:132019/06/06 財經 外埔生態園區ROT案 議員批問題叢生 04:102019/06/07 地方新聞 藍營民代持續關心綠能生態園區 前環保局長：司法會還給同仁公道 12:152019/06/07 生活 醉漢持刀逛青年公園 被逮辯：我要採蓮霧 12:262019/06/07 社會 中央未償債逾5.6兆 國人平均負債23.7萬 13:242019/06/07 財經 國人平均較去年多負債2000元 04:102019/06/08 財經焦點 兒哭喊不想死 單親媽欠債抱子輕生 警消崩潰 22:572019/06/08 社會 社會熱門新聞 僚起女伴熱褲摸俏臀 11秒畫面走光 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 鐵綠！嫩妻偷吃洋男懷孕 夫竟告輸 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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