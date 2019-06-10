國民黨中央今（10）日上午正式公佈2020總統大選黨內初選名單，經確認，除了先前宣布「不參加初選」的前立法院長王金平之外，共有五位已繳交500萬元選務費用，包含前新北市長長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘，和高雄市長韓國瑜。
國民黨副主席兼秘書長永權說明，依照作業時程規定，明（11）日將召開參選人座談會，討論民調、國政願景發表會等執行細節，若初選者無法出席，須委託代表出席。
至於國政願景電視發表會則委託國家政策研究基金會，首場訂在6月23日（周日）晚間8至10點於高雄舉行，主題是「經濟、財政、環境、能源」。第二場為6月29日（周六）下午3點於台中舉行，主題是「青年、社會、文化、教育」。第三場為7月3日（周三）晚間8至10點於台北舉行，主題是「憲政、外交、兩岸、國安」。
接著，將於7月5日到15日進行民調，隔日（16日）宣布民調結果，7月17號（周三）提報中常會，28號（周日）提報全代會，正式通過總統提名人選。
(工商 )
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