總統擬參選人朱立倫今日上午來到三重峰景翠峰社區，參訪社區智慧節能使用，對於郭台銘日前提出的備案機制說，朱立倫回應，「我是不懂什麼備案機制拉」，但同時也說，「郭董提出來很多想法，明天好像都要討論嘛，都可以討論」。

媒體提問，若未被提名是否也不會自己參選，朱立倫表示，「任何一個參加黨內初選的人，都要承諾這件事」，同時也強調，「我擔任過黨主席，我更覺得這是最基本的要求，如果今天參加初選還存在脫黨或是違紀這個想法的話，那就不要參加初選。」

另外對於郭台銘日前拋出的「備案機制」說，朱立倫回應，「我是不懂什麼備案機制拉」，但朱也表示，「我看郭董那邊提出的想法，明天其實都要討論，都可以討論。」朱強調，「大家都是黨內同志，只要初選非常圓滿成功，我們推出最強、最適合的候選人，那朱立倫一直努力成為最強、最適合的候選人。」

明天即將登場的初選座談會，朱立倫表示，有其他參訪行程，不會親自到場，會派代表參加。

(中時 )