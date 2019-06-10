2020總統大選，前行政院長賴清德和蔡英文總統兩人，日前進行電視政見發表會。然而，從民進黨中執會宣佈初選延期開始，外界批評這是場醜態百出的「蔡英文式初選」。有網友認為，蔡若初選沒過，代表連門票資格都拿不到，「所以初選小動作根本做足了」。他直言，蔡現在最怕的應該是總統只當一任。

蔡英文、賴清德日前舉辦外界矚目的政見發表會，兩人累積多時委屈不滿一次爆發，蔡轟「一個執政黨自我否定，不知如何面對2020大選」？賴則表示，台灣不是世襲帝制，交棒、接棒該由人民決定。

然而，面對初選若吞敗是否支持對方？賴說，若輸一定支持蔡，但現在初選時間已照蔡總統意思延3次，辦法也更改，「今天應跟國人說明，如果初選結果出來，我贏得勝選，總統是不是要支持？」蔡仍舊不願表態，並強調「這是第一次有現任總統在初選受到挑戰，思考選後團結的時候，就必須思考如何團結。」

網友royroy666在PTT發文指出，歷任民選總統雖然也沒幾任，但都連任過。他說蔡英文假如初選沒過，這代表不是競選輸了只做一任，而是初選就被換下來了，「連門票資格都拿不到」。該網友認為，蔡英文初選小動作根本做足了。

對此，其他網友則紛紛表示「蔡的後路還沒想好吧！太自我感覺良好，退下來可能比馬英九慘」、「支持賴清德」、「總有第一次」。

(中時電子報)