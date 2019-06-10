親綠民調今公布總統大選民調，台北市長柯文哲從敬陪末座到翻轉勝成為第一名，但這份民調在台中立委民調上令人感到意外，現任台中市國民黨立委江啟臣選情陷入危險狀態？讓網友大呼這份民調太豪洨了！

今日美麗島民調公布台中市2020總統大選民調結果，在三腳督的態勢中，柯文哲不論對上誰，都穩居第一名寶座。其對比如下：柯文哲32.4%：韓國瑜27.2%：賴24.4%；柯文哲30.9%：韓國瑜27.3%：蔡英文26.9%。柯文哲28.7%：郭台銘22.8%：賴清德25.6%；柯文哲28.2%：郭台銘24.7%：蔡英文25.9%。

除了總統大選民調外，美麗島並公布台中市立委選情，但感到意外的是，台中是藍營的傳統票倉區，但民調顯示民進黨有望在8選區中拿下4區，國民黨僅有1區，五五波激戰區共三區。但此份民調跌破大眾眼鏡是，現任立委江啟臣選情竟有危險？

江啟臣為現任台中第八選區的立委，民調顯示，支持民進黨有41.1%~46.4%，國民黨則為31.5%~35.5%，差距近10%的差距。而令人覺得啟疑的還有立委顏寬恒的第二選區，此區國民黨支持度為33.9%~37.7%，而民進黨為30.7%~40.6%，雙方呈現五五波激戰態勢。

對於這個民調結果，批踢踢網友表示不敢置信，「顏跟江超穩的好嗎」、「不得不說，這太豪洨了」、「有夠唬爛！雖然我台中人挺柯」、「顏跟江那區直接讓我對這份民調噗哧出來」、「這民調造假的吧！江跟顏天塌下來都不會輸」！

(中時電子報)