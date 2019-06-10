太平區1位70多歲的獨居何姓婦人日前報警指稱住家及機車鑰匙均遺失不見，台中市太平分局太平派出所員警受理後，訝然發現婦人一個月前車禍頸椎受傷住院才剛出院返家，身上亳無分文，連請鎖匠協助開鎖都有問題，警方知道她的處境後不但連聯繫鎖匠開鎖、捐助泡麵等物資外，也通報區公所及社福單位協助。

太平警分局太平派出所警員羅偉中、胡瑞穎日前下午2點執行巡邏勤務，接獲何姓婦人報案稱，「住院多日返家後卻找不到住家及機車鑰匙，請求警方協助。」員警到場瞭解原來何姓婦人長期一人獨居生活，五月中旬外出工作時，在一江橋附近與人發生車禍導致頸椎受傷，出院返家後發現住家及機車鑰匙均遺失不見，當時身上僅存的錢又花費殆盡，一時陷入困頓，才不得已向警方求助。

兩位員警基於惻隱之心，除立即於事故地點附近尋找鑰匙，並協助通知鎖匠前往住處開門，雖最後仍均無尋獲，羅等二員還提供泡麵等物質應急，希望婦人好好休養，也將此個案通報區公所及社福單位協助，暫解燃眉之急，何婦受到警方熱心協助，熱淚盈眶頻頻道謝。

(中時 )