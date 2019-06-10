頭號槍擊要犯陳勇志21年前陸續犯下3起槍擊案造成4人死亡，他犯案後逃亡大陸9年前遭押解返台，其中他在台南路易十三KTV掃射致2人死亡部分，歷審都將他判死，最高法院維持更三審判決，考量他犯後賠償死者家屬、透過宗教儀式懺悔消業，判處無期徒刑定讞。
1997年陳勇志犯下金錢豹夜總會槍擊案造成1死，隔年他到台南路易十三KTV喝酒，因同包廂友人被毆打他開槍掃射致2死2傷，隔月他前往台中普羅酒店喝酒尋歡，因不滿服務人員態度，他率眾持槍掃射100多發子彈，造成1死1傷，他犯後逃往大陸長達12年。
台中地院、台中高分院及更審都將陳勇志犯下金錢豹、普羅酒店部分各判處2個無期徒刑，台南路易十三KTV部分判處死刑，合併執行死刑，2015年最高法院將死刑部分撤銷，2個無期徒刑部分駁回上訴、判刑確定。
陳勇志在台南路易十三KTV開槍造成2死部分，更二審判處死刑後被撤銷，更三審考量他與死者家屬達成和解，接受佛法並積極懺悔消業，有教化可能，沒有處以極刑必要，將他判處無期徒刑。
案經上訴，最高法院認為陳勇志並非毫無悔悟之心，應非完全無 矯治、教化可能，其惡性未達應與世永久隔離之程度，將他判處無期徒刑，讓他與社會隔離，可達成社會防衛之目的，因此駁回上訴、判處無期徒刑定讞。
(中時 )
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