2019第22屆美國聯邦調查局國家學院校友會(FBINAA)亞太區複訓研習營今天上午在台北君悅酒店舉行開幕儀式，由法務部調查局與美國聯邦調查局共同主辦，共有亞太地區20餘國約170多名高階執法官員參加。

總統蔡英文致辭時表示，研習營有許多亞太地區國家高階執法官員參加，有助於提升台灣與亞太各國的友好合作關係，進一步促進區域和平及安全。長久以來，台美2國關係友好而密切，不僅是經濟夥伴，更共享民主及法治等普世價值。台灣做為區域和平穩定的力量，未來將持續與全球執法機關攜手共同打擊犯罪。

美國聯邦調查局下設國家學院(FBINA)係美國甚至是全球執法界菁英的搖籃，該學院每年自美國本土及全球招訓學員，平均錄取率僅百分之一。學員獲得受訓資格後，需赴美國聯邦調查局國家學院接受10週嚴格訓練，結業後即為美國聯邦調查局國家學院校友會會員；校友會成員逾5萬人，為全球最大的國際執法合作平台。

美國聯邦調查局每年皆於全球各分區共同舉辦複訓研習營，邀請校友再次聚首，除加強執法新知外，更增進校友情誼，以強化國際執法合作。今年複訓研習營首度由我調查局爭取在台舉辦，調查局及警政署FBINA結業校友均出席，其中調查官蔡佩汶2天前自FBINA第276期結業。

今天開幕式包括總統蔡英文、法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠、警政署長陳家欽、美國在台協會台北辦事處副處長谷立言、美聯邦調查局助理副局長Paul Abbate及近20國大使與會。這次研習營共計5天，與會人員除接受體能挑戰外，並將與各國執法官員研討當前執法議題及應對解決措施。

(中時 )