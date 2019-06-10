或許不少眼尖球迷早已發現，自從杜蘭特在西區準決賽G5受傷過後，從未坐在板凳席上替隊友加油，而是躲在球員通道跟隊友擊掌打氣，《舊金山紀事報》記者康納10日給了答案，除了因為他在休息室內治療，更受限於聯盟政策。

康納表示，杜蘭特幾乎都在比賽期間接受恢復治療，更重要的是，根據NBA政策規定，他無法坐在勇士板凳席的主因，是勇士的板凳空間不夠了，勇士當前陣容有15人，其中13人被登錄上場，剩餘2人就只能待在休息室內看球。

只是這樣的說法或許有點牽強，畢竟假如真的因為聯盟政策，杜蘭特過去1個月都沒法坐在板凳席上，可是先前考辛斯受傷期間，明明都有出現在板凳席，就連季後賽期間也不例外，甚至他在例行賽還因抗議裁判尺度被吹技術犯規。

反而是籃網前鋒杜德利的說法比較合理，「這只說對了一部分，根據聯盟政策確實只有13人坐在板凳席，但受傷球員可以坐在板凳席後面，通常來說，球隊並不希望你坐在板凳席，在比賽中你可能因為躲避救球的球員再次受傷。」

或許杜蘭特這種比賽期間不坐板凳席的做法，只是單純他不習慣待在場邊看球罷了，卻難免給予外界一種他不願跟勇士隊友並肩作戰的負面感受，反正不用多久時間，杜蘭特的未來去留問題就有定案，屆時就能清楚他的真正想法。

(中時電子報)