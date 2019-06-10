鄧玉貞裸露穿著引起越南官員不滿。(圖／達志影像)

越南模特兒鄧玉貞（Ngoc Trinh）外型甜美、身材火辣，被封為「越南第一美女」，因酷似昆凌和Angelababy，曾登上PTT表特板爆紅，日前她因在坎城影展紅毯穿著太裸露，受到網友熱議，更讓越南官員氣炸，決定要重罰她。

鄧玉貞日前登上坎城紅毯，一襲黑色蕾絲透視裙的她，大露渾圓胸型和美背，下身高衩開到腰間，僅穿丁字褲，用薄紗遮住重點部位，讓「神祕三角地帶」若影若現，轉身渾圓看光光，好身材一覽無遺，幾近全裸穿著引起網友兩極評論，有人認為超辣，也有人覺得廉價又丟臉。

越南文化體育旅遊部長更直接表明，「她的服裝不得體，且具有冒犯性，引起了公眾的強烈不滿」，因為在越南公共場所穿太曝露，可能會被罰款，現就有官員下令要調查她是否違反了《公共道德法》。

不過面對外界批評聲浪，鄧玉貞不以為意，她也不在乎別人怎麼批評，「我的服裝得到很多讚美，我也覺得這件衣服很漂亮，並給坎城紅毯留下很好印象，我本來就無法滿足全世界。」

(中時電子報)