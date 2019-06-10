長榮空服員上周取得合法罷工權，交通部為降低罷工衝擊，第一時間召開應變會議，協調他家航空公司疏運，卻反被空服員工會批評是「幫長榮擦屁股」。對此，學者表示，交通部應變機制於法有據，且離島居民最仰賴的交通工具正是航空，立榮提供的離島運能又佔比半數以上，交通部所為僅是為大眾考量，卻被公會扭曲，直言「令人遺憾」。

空服員工會上周五取得合法罷工權，揚言不排除突襲罷工，為降低大眾衝擊，交通部即刻責成各單位，包括民航局、航港局、觀光局等制定應變計畫，並商請國防部協助調派軍機，以助離島居民返鄉、返工。然而此舉卻被空服員工會解讀為「卸除資方壓力」，認為會助長長榮強硬態度。

開南大學空運管理系副教授盧衍良指出，交通部與民航局的應變機制於法有據，根據我國民用航空法第59條規定：「民航局為應公共利益之需要，得報請交通部核准後，通知民用航空運輸業調整或增闢指定航線」，為了因應罷工對龐大民眾公共利益上的侵害，交通部的作為合法也合情合理。

盧衍良表示，由於國際航線牽涉到雙邊的航約協定，並不能單方面由任一方任意更換業者，將航權轉讓，因此，本次交通部的作為主要是因應國內航線，尤其是澎湖、金門、馬祖三大離島的輸運。也由於考量到其他業者機隊調度可能的限制，因此，交通部另商請國防部提供軍機支援，期望將離島居民受影響的日常生活所需降到最低。

盧衍良說，離島民眾生活條件便利性不若本島居民，航空又是他們最為仰賴的日常交通工具，長久以來交通部便訂有機票補貼等政策照顧離島居民，立榮航空每日提供的離島運能約佔半數以上，馬祖南竿與北竿航線更是獨家經營，實務上絕對是寡佔或獨佔市場，因此一旦突襲罷工停航，所造成的公共利益衝擊不容小覷。

而長榮與立榮每日總體旅客輸運量約為四五萬人之譜，相比之下，離島民眾的需求僅是5％不到，交通部依法行政以確保離島民眾物資、醫療、返鄉等民生需求不致癱瘓，卻被工會與部分法律學者指責為打壓罷工行動，讓人遺憾。

(中時 )