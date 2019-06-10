台中市在2018年發生中南海酒店槍擊案，季姓男子與酒店巫姓經營者有投資糾紛，心生不滿，花30萬元代價輾轉委託洪男，指示小弟力男到酒店開槍恐嚇，力男搭小黃抵酒店門口，下車持槍朝玻璃大門連開2槍恐嚇後逃逸。警方循線先後逮捕力男等一行，而洪男疑另涉及海軍陸戰隊員何勝文遭誤殺案，台中地檢署依違反槍砲案起訴季男、洪男及力男等6人。

起訴書指出，61歲季男因投資糾紛對中南海酒店經營者巫男心生不滿，花30萬元代價透過26歲董女找人到酒店開槍恐嚇教訓巫男，董女委託43歲李姓男友處理，李男再委託洪男指示小弟力姓男子執行。

洪男、李男、董女及季男等4人在2018年5月31日在台中市沙鹿區1家汽車旅館會合，洪男指示呂男開小黃自高雄在力男到台中市，由李男提供「JP915金牛座改造手槍」1支及子彈，一行人謀議槍擊恐嚇細節，還到酒店實地勘查周遭地形。

2018年6月1日，李男、董女及洪男等人各開小黃及自小客車到酒店附近等候，呂男開小黃搭載力男抵達酒店大門口，力男下車持槍朝酒店玻璃落地大門射擊2槍，現場玻璃碎裂一地，子彈並貫穿酒店大廳，擊破牆壁玻璃，犯案後離去。事後，季男先後交付共30萬元給董女，董再朋分轉交洪男、李男等人。

案經警方循線追查，隔天在高雄左營逮捕呂男，並在他的小黃車內查獲毒品、力男犯案衣物，並在高雄小港區逮捕力男；在2018年9月18日於台中市北屯區拘提董女、在同11月間傳喚季男到案。

季男坦承是全案金主，並指示董女警告教訓巫，但辯稱只有叫他們去敲玻璃，並不是叫他們去開槍；董女也指稱，並不知道要用槍。

(中時 )