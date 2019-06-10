由本土社團組成的「民進黨初選觀察團」10日舉行記者會，公布初選觀察報告，出席的凱達格蘭學校校長金恆煒（右）質疑蔡英文，就算輸了初選也會想透過全代會連署翻案，「我覺得這才是蔡英文的底牌。」（劉宗龍攝）

由本土社團組成的「民進黨初選觀察團」今天公布觀察報告，質疑蔡英文若敗選可能動用全代會翻案，痛批蔡濫用國家資源在拉票，「連初選都敢用國家的資源，你以後怎麼不敢？」呼籲作弊修改規則後的民調，若賴清德還能贏，黨和蔡就要承認結果，不能再生變。

民進黨初選觀察團今天召開記者會公布初選觀察報告，凱達格蘭學校校長金恆煒質疑蔡英文，就算輸了初選也會想透過全代會連署翻案，「我覺得這才是蔡英文的底牌。」。

對近來民進黨公職人員相繼表態挺英，前國防部長蔡明憲也痛批，作為應該中立的民進黨5人協調小組成員，卻公開挺蔡的行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦都應下台。

台灣社社長張葉森表示，很遺憾民進黨初選制度一再改變，損傷民進黨的民主，呼籲未來不要再規則，黨務人員也不可介入選舉，並要求行政官員應保持中立。

台灣陪審團創會會長鄭文龍痛批蔡英文是「不適格的總統！可恥的總統」，他說，包括農委會等部會竟然在初選期間，用國家資源在替小英拉票，民進黨整個在墮落，為了初選，竟然敢用國家的資源，連初選都敢這樣做「你以後怎麼不敢？」

他說，我們支持綠色執政，但不支持違法濫權，他也譴責民進黨公職人員集體墮落，強調自己對民進黨的勝負不再關切，但這麼多的年輕人從初選開始就在看政府的所作所為，呼籲政府要守住行政中立。

資深媒體人楊憲宏則透露，行政院長蘇貞昌之前曾勸賴清德退選，據他的了解，勸退的理由就是賴即使初選出線，「小英總統也不會支持你」。

他說，從蔡英文直到政見會都不願鬆口，一旦敗選會支持賴清德，就可看出，蘇貞昌勸賴的話是有所本，蔡作為一個總統，在回答問題時一再築起很多的防火牆，就是不願意回答敗選後的問題，他呼籲蔡身邊的所有人，要發揮「友直友諒」的功能，勸蔡英文要走民主的道路。

法治時報社社長黃越宏也批評蔡英文的人格特質「沒有民主DNA」，無法對自己的想法作論述「一場政見會看稿看了86次，」，面對初選也沒有民主精神，一再修改初選規則，還不願承諾願賭服輸，希望香港這次事件能夠喚起大家對民主的重視，也呼籲蔡總統要尊民主。

前中山國中教師會會長蕭曉玲則呼籲民眾出面挺賴清德，讓賴在民進黨初選辦法一改再改情況下，仍能順利出線，寫下民主重要的篇章，她也要求黨和蔡英文，一旦初選由賴出線，就要尊重結果。

(工商 )