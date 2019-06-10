華為5G

由於美國最近將全球最大的電信設備製造商華為列入黑名單，部份世界級科技公司已告訴員工，不要和該公司的人員討論有關技術和技術標準等話題。

據路透報導，消息人士透露，晶片大廠英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）、行動研究公司InterDigital Wireless，還有韓國電信業者LG Uplus都禁止員工和華為員工非正式對話。

而在國際型會議中，工程師聚在一起討論通信技術，包括5G等下一代行動網路設定的技術標準，是很平常的事。

儘管美國商務部5月16日將華為列入黑名單，禁止華為在沒有政府許可下，和美國企業做生意，但並沒有禁止企業與華為接觸。就在公佈黑名單後短短幾天，商務部甚至允許美國企業，為了研擬5G標準，一直到8月為止，都可以在制定標準的組織內與華為進行必要的互動。

然而，消息人士說，由於設法避免與美國政府間產生任何可能的問題，這些大廠告訴員工，避免某些形式的直接互動。

英特爾與高通說，已提供員工如何遵守規定的指引，但拒絕進一步評論。而InterDigital Wireless發言人則說，已提供工程師指導，以確保公司遵守美國規定。而LG Uplus主管說，該公司除了網路設備安裝或維修問題會議外，是「自願避免與華為員工互動」，至於華為則未置評。

(中時電子報)