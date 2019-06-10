蔡英文總統今天表示，台灣正在擴展執法網絡，並與美國、菲律賓、諾魯和帛琉等國家簽署了備忘錄和協議，尊重法治是普世價值，打擊跨國犯罪需要國際合作。我們有堅定的決心要盡一己之力，打擊國際犯罪。因為，台灣是國際執法合作中不可取代的一員。

蔡英文今天出席美國聯邦調查局國家學院校友會亞太區複訓研習營開幕式，以英文致詞表示，台灣首次舉辦這項活動，她要向在場的畢業生表示敬意，他們象徵台灣在國際執法界的重要性，也是台灣的驕傲。

她說，台灣是印太區域的樞紐，也是旅遊和貿易中心。因獨特的地理位置和強大的執法能力，而成為預防跨國犯罪的關鍵環節。台灣致力於實現一個自由開放印太地區的願景，正在與區域內理念相近的夥伴合作，讓這個地區更安全、更繁榮。「大家來到台灣，印證我們的同心協力」。

蔡英文提到，台灣正在擴展執法網絡，並與美國、菲律賓、諾魯和帛琉等國家簽署了備忘錄和協議，我們的情報共享網絡遍布東亞和東南亞，台灣也長期與美國合作對抗全球恐怖主義。

她要告訴大家，台灣是一個可信賴的夥伴，也是世界的良善力量。我們有堅定的決心要盡一己之力，打擊國際犯罪。未來幾天，她也希望，各國的學員利用這個機會探索台灣，將在台灣的見聞帶回自己的國家，「每一次的知識和資訊分享，就是在幫助更多人伸張正義」。

(工商 )