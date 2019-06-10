國民黨總統初選戰況激烈，外界也觀望，人選出爐後會不會造成國民黨難以整合，朱立倫參訪三重智慧節能社區時表示，候選人各有其長，「最後把它整合起來成為國民黨的金牌聯盟，我們的團隊，那是最重要的。」同時朱也強調，「絕對不要變成對立，更不要非誰不投、是誰不投」。

朱立倫今早到三重峰景翠峰社區參訪智慧節能設施，對於學者提出，韓國瑜人氣旺，但可能造成中間、淺藍選民跑掉，對大選不利，朱立倫回應，「我們現在3位主要候選人，似乎走法都不一樣，我的看法是各有其長，最後一定要成為團隊。」

朱立倫表示，自己是靠長期以來的行政經驗、實戰、基層的服務，以及好的政見，「當然有時候選舉時有人喜歡靠造勢、人氣、廣告、宣傳，都各有其長，最後把它整合起來，成為國民黨的金牌聯盟，我們的團隊，那是最重要的。」

另外對於初選戰況激烈，恐造成國民黨難以整合，朱立倫說，「所以我才說絕對不要變成對立，更不要非誰不投、是誰不投」，並強調，「民進黨這星期就會完成初選，我相信民進黨初選之後一定會非常快速全部整合在一起，國民黨在這過程當中，千萬記得不要打得內傷、重傷，如果造成對立，大概未戰先敗。」

(中時 )