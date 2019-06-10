台師大心測中心今天公布今年國中會考成績統計資料，5學科得5C的有1萬4190人、占6.71％，是會考103年開辦以來最少。此外，國文、英語、數學、社會、自然等各科得C的人數，分別是15.46％、、30.20％、27.35％、14.15％、20.14％，均是歷年最少，顯示教育部「減C政策」略見成效。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，今年考生要得A所需最低答對題數比率約占整份測驗題數的82％～90％，得B所需最低答對題數比例約占整份測驗的37％～41％。以國文科為例，總題數48題，答對41題可得A，答對題數比例約為85.42％；答對19題就能得B，答對題數比例約為39.58％。

心測中心統計，今年5學科得5A的人有1萬7066人，占所有考生的8.07％；5學科得5A及寫作測驗得6級分滿分的有713人，占所有考生的0.34％，這個族群屬於頂尖學生，進明星高中機會大。

過去會考數學及英文科得C的人數常達1／3，這類後段學生的表現引發社會關注。不過曾芬蘭說，今年數學科得C的占27.35％、英語科得C的有30.2％，分別比去年的28.72％、30.77％略微下降。最近幾年會考透過題型的改變，讓一些原本能力不好的學生，也願意去作答，因此今年得C的比例下降。

台師大數學系教授謝豐瑞說，今年會考數學科考兩題非選擇題，比過去2年都難，但考生空答率卻較往年低，這是學校教育進步的表現。不過非選第一題考防曬係數，題目中提到「多一倍」，指的是原來的兩倍，但不少學生不知道這句話的意思，學校教學應提升學生對於文字的理解能力。

今年會考各科得C的人大減，教育部國教署長彭富源認為「減C政策」見成效。他說，每年會考後，台師大心測中心都會對得C考生的狀況進行分析，並回饋給各縣市教育局、國中及高中等，讓他們針對不足的地方進行補強。

彭富源表示，過去幾年來，許多縣市在教育資源分配上會特別關注後段學生，譬如推動「減C措施」，在國小階段就推動加強計畫，而國中端也會針對學生比較弱的領域聚焦來補強，讓這個族群的能力往上提升。

(中時 )