台灣大學王姓男大生，入住台大宿舍後，不滿常被對門宿舍的男室友檢舉沒住宿資格，是「黑戶」，竟趁男室友在宿舍廁所洗澡時，拿手機偷拍其裸體照片報復，遭室友控告妨害祕密罪；台北地檢署調查時，王男供稱只是想嚇對方，沒偷拍；檢方因沒查獲王男拍攝室友洗澡的隱私照片，今將王男不起訴。

檢方調查，今年1月間，住在台大宿舍男8舍的王男，趁室友洗澡時，拿手機潛入廁所，從門上往下方式偷拍，被偷拍的男大生驚見門上有手機，嚇得放聲大叫，立即穿上衣服衝出廁所逮人，但偷拍者已不知去向。

被偷拍的男大生通報校方後，經調閱監視器畫面，鎖定住在同宿舍的王男涉有重嫌，男大生憤而提告王男妨害祕密罪。

檢方調查時，王男否認偷拍，辯稱對方常向校方檢舉他是「黑戶」，他不堪其擾，起意報復，見對方在廁所洗澡時，認有機可乘，遂拿手機出來作勢拍勢，只是想嚇嚇對方，但他絕對沒有偷拍。

由於檢方未在王男的手機內查獲男大生的私密照片，因查無王男偷拍的事證，加上妨害祕密罪也不處罰未遂犯，認為王罪證不足，今將他不起訴。

(中時 )