館長陳之漢接連爆料，時代力量立委黃國昌曾徵詢他任不分區立委意願，甚至透露考慮退黨另組第三勢力。黃國昌今（10）天上午受訪坦言，確實有另外一群人正在籌組新的政黨叫「白色聯盟」，但「不是我」，這群人因不想走小綠路線恐難加入時力。至於黃國昌是否有意角逐台北市長寶座，黃稱待請益之旅結束後再對外報告。

黃國昌上午前往監察院彈劾屏東縣政府官員包庇縣議員周碧雲違法設立養雞場，不過，外界關注的仍是黃是否脫黨另組新政黨。

對此，黃國昌表示，2020年總統選舉非常重要，另外也相同重要的是台灣必須要有新的國會，也就是能夠制衡藍綠兩黨、理性監督執政黨的第三勢力，避免執政黨重蹈國會多數暴力覆轍，既可粗暴舉手表決欲通過的法案，也否決重要法案討論空間。

黃國昌指出，包含蔡英文總統於2018年承諾修訂集會遊行法，到礦業法、反媒體壟斷法、私立學校法等牽涉到財團利益就不敢碰，連攸關年輕人居住正義也被閹割，人民看不下去也受不了。

黃國昌表示，因此他展開請益之旅，館長陳之漢是第二站，今天繼續第四、五站，目前他有A、B計畫，前者是邀請有共同目標的朋友加入時力，連結更強的社會力量，但在這之前需先撕掉小綠標籤，若時力仍要走小綠路線，自己會毅然決然離開。

黃國昌接著說，假使這些朋友不想加入時力，B計畫要用更大格局，結合希望成立第三勢力力量的政黨，坦言「目前的確有另外一群人正在籌組新的政黨，不是我，黨名叫白色聯盟」，自己曾詢問這群人能否加入時力，但他們因不想走小綠路線而認為有困難加入。

「我未必會在B計畫中，這是有條件式、複合式的計劃」，黃國昌補充，即使另一個政黨成形，也可考慮是否透過其他方式加以合作，若彼此針對公平正義、掃除貪腐不法、制衡藍綠兩黨皆有共識，且玩真的非打假球，相信2020國會會完全不同。他說，請益過程他同時提出這兩個計畫，若有人提出更好的C計畫也不會排斥。

外傳黃國昌有意直搗台北市長寶座，被問到此時，黃說，這部分留待請益之後再跟大家報告，而請益之旅最快下周結束。

媒體詢問，是否保持與柯文哲開放合作關係。黃國昌說，2020年要選出有能力，願意站在人民立場監督執政，不做小藍、小綠的委員進入國會殿堂，目前為止，柯市長還有台北市長身分，應該不太可能參與立委選舉。

黃國昌還提到，去年就曾針對公共政策部分，詢問柯文哲若有興趣的話，可公開對談，但遲未獲得進一步回應，若柯還有興趣的話，自己的誠意都還在，就來場公開、沒有被斷章取義、扭曲的對談。

黃國昌追查屏東縣議員周碧雲違法設立樂樂養雞場已久，上週前往會勘，不料，一到現場未見到任何縣府官員到，10日上午便前往監察院，彈劾屏東縣政府長期包庇縱容，痛批「難道因為叔叔是議長，縣長是同黨籍就不處理」，若不解決，將集結屏東鄉親大遊行。

(中時 )