背負4條人命遭判無期徒刑定讞的槍擊要犯陳勇志，過去曾名列「台灣頭號槍擊要犯」，甚至被讀者文摘報導遭國際刑警組織列為「亞洲五大槍擊要犯」等名號，曾逮捕過他的專案小組成員表示，陳勇志最著名的是他每次犯大案後，還會透過簡訊發公開發「新聞稿」給各界，聲明案子是他幹的，行徑相當囂張。

警方指出，陳勇志是台中縣潭子鄉人，家中以務農維生，他的個性本來相當憨厚，但為朋友的義氣卻可以不顧一切，到台中市接觸一名道上大哥後，深獲賞識，提攜為得力助手。

86年12月，他與友人到台中金錢豹酒店喝酒，在包廂內覺得幹部、坐檯小姐說話有嘲諷意味，讓他憤而開槍掃射，小姐遭流彈波及當場身亡，讓他一度躲到南部避風頭。

87年3月他逃亡期間，1名友人又找他到台南的路易十三酒店喝酒，隔壁包廂的客人，正好欠友人錢，他的友人討債不成，讓陳勇志認為友人被「 漏氣」，又持槍到包廂掃射，導致對方又2死2傷。

陳勇志犯案後立刻逃回中部，當時江湖上已經人人畏懼，當時他相當高調，一般黑道在深山試槍，他卻在街頭，邊開車邊以路燈、紅綠燈試槍。

想不到才隔一個閱，陳勇志友人前往台中市普羅酒店喝酒時，因不給友人面子，他立刻夥同其他四名同伴， 持烏茲衝鋒槍朝酒店掃射一百多槍，一名酒店女工作人員被流彈波及致死，讓陳勇志身上共背了4條人命。

民國91年，陳勇志在警方追緝下，搭漁船偷渡前往大陸，但他仍遙控手下犯案，包括93年10月間，雲林縣張姓議員服務處遭人連開30槍，陳勇志事後投書媒體嗆聲犯案；同年11月，雲林縣莿桐1家雜貨店遭掃射73槍，案發後，陳也傳簡訊給媒體，表示是他開槍警告雲林砂石公會前理事長，作風維持高調，在道上令人生畏。

(中時電子報)