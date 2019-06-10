繼鳳飛飛、文英阿姨之後，資深藝人馬如龍也不幸因肺腺癌病逝，不過根據調查，罹患肺腺癌的患者中，有90%的女性不吸菸，男性則有40%不吸菸。到底為什麼不吸菸也會得肺腺癌？醫師表示，長期吸二手煙、暴露在油煙環境中以及空氣汙染等，都會讓罹癌風險升高。

根據台灣肺癌的診斷結果，高達六成的患者發現時都已是晚期，五年存活率大大降低。《iHealth》報導，台灣癌症基金會指出，如果肺癌的病灶在一公分時就被發現，並進行手術切除，五年存活率可高達85%-90%。

除了吸菸族群之外，下列5大原因是造成肺腺癌的主要原因：

1. 有肺癌家族病史

2. 曾罹患肺結核或是其他肺部慢性發炎疾病

3. 長期暴露於致癌工作環境（如金屬業、冶礦業、接觸石綿、放射線環境）

4. 常接觸炒菜油煙的家庭主婦、廚師

5. 常處於交通廢氣等空氣品質不佳的環境

由於肺癌症狀並沒有特異性，其他疾病也可能出現類似症狀，除了高危險群應定期檢查，一旦生活中出現任何不適情況，包括持續性咳嗽、咳血、胸悶、胸痛、呼吸發喘、聲音嘶啞、吞嚥困難、頸部淋巴結腫大、極度疲倦、體重下降、食慾不振等都應立即就醫，「早期發現、正確治療」是提高肺癌存活率的最好方法。

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(中時電子報)