108年國中教育會考成績單10日寄發，眾所注目的寫作測驗「青銀互動」滿級分人數創新低，僅1304人，3萬6870名考生未達4級分基礎分，甚至抱蛋7543人是去年的兩倍多。

今年會考寫作（不包括缺考生）6級分1304人占0.61％、5級分3萬3532人占15.80％、4級分14萬3531人占67.61％、3級分2萬769人占9.78％、2級分6025人占2.84％、1級分2533人占1.19％、0級分7543人占2.16％。

相較於107學年會考寫作2327人滿分6級分，3295人抱蛋，今年寫作成績差得多，且多集中在4級分。

台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭表示，首先今年考生比去年少了1萬多人，不能直接用人數和去年相比；但確實今年寫作6級分占比降低，100人不到1人，主要是因為今年寫作題目可以有不少方式著手，然而不管哪種寫法，要拿到6級分的難度都不低。

曾芬蘭也補充，這幾年國中寫作測驗，包括以前基測年代，達到基礎級4級分幾乎都接近8成5，表示學生能力穩定。

教育部國教署署長彭富源表示，今年會考寫作測驗題目，範例圖文雖以「青銀共居，好家哉？」為名，解釋政府近期結合民間資源，嘗試推動沒有血緣的青年與銀髮族共享居住空間；但題幹是要求思考高齡化的相關議題，「對年輕人與銀髮族的互動或相處模式的期待」，並請考生就自己與年長者的相處經驗或周遭觀察，表達感受和看法，並非要求考生評論政策。

高師大華語文教學研究所教授謝奇懿也表示，題目並未引導考生寫政策，實際上寫政策的也不多，6級分範文中寫青銀共居者，也只是寫到其青銀共居的互利之處，而不是評論政策優劣。

(旺報 )