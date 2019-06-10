美國白宮管理及預算局（OMB）代理局長伏特（Russell Vought）4日寫信給副總統彭斯及9名國會議員，請求政府延後2年實施對華為的封殺令。

據《華爾街日報》（WSJ）、路透社報導，伏特在給彭斯及議員的信中指出，希望減輕聯邦政府合約商負擔及給他們額外時間衡量華為禁令造成的潛在影響與可能的解決辦法，因此請求政府展延華為封殺令2年。

美國政府先前指控華為設備裝有「後門」、與北京政府關係緊密，將對他國造成國安威脅，近1年來陸續對華為實施制裁，影響層面涉及政府部門與民間單位，其中包括美國總統川普去年簽署的年度國防授權法（NDAA），該法對華為禁令可概分為2大部分，分別禁止聯邦機關、承包商以聯邦經費採購華為產品。

當中聯邦機關採購華為設備禁令預計今年開始施行，承包商的禁令則從2年後開始執行，伏特此次向彭斯提出的請求主要是針對承包商而來，他在信中表示，「如果不延後實施禁令，將導致能對美政府供應的承包商家數『大幅減少』」，因此他請求對承包商的禁令再展延2年，也就是4年後再執行。

美國白宮管理及預算局（OMB）代理局長伏特。圖為伏特3月12日在國會出席聽證會時的資料照。（圖／美聯社）

OMB發言人伍德（Jacob Wood）在聲明稿中指出，此舉能確保接受聯邦政府補助或貸款的承包商，有時間結束他們與華為及其他被列入NDAA法案禁令名單的大陸企業之間的業務關係。

據了解，如果美政府應OMB要求，決定展延承包商對華為禁令2年，此舉將不影響美國商務部上個月將華為納入貿易黑名單的政策施行。商務部上月15日將華為及其附屬68家子公司納入出口管制實體清單，未來美國企業若要與華為合作，必須先取得政府許可，華為也更難在美國本土銷售產品，不過為了讓本土電信供應商有時間因應，商務部隨後已將禁令延後90天，寬限至8月19日。

(中時電子報)