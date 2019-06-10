國民黨將在明日邀請所有總統初選參選人舉行座談，鴻海董事長郭台銘表示，一定親自參加，希望表達黨中央盡速訂定明確初選辦法，對國民黨要求所有參選人簽公約未通過初選不能脫黨參選，郭強調，初選辦法還未明確下，會勸所有參選人都不要簽。

郭台銘說，他認為黨中央應該建立制度，明天就該給所有參選人一個答覆，包括民調的對比式民調、 組勝利者聯盟，他堅守一個原則，就是要在參選人開跑前，把制度訂好，如果初選辦法不能建立「王院長的事情還會再發生」。

郭台銘強調，遊戲規則訂了，輸了沒有怨言，但比到一半改規則，就會有人不滿退出，他今天是不要建任何郭台銘條款，而是要建立初選條款，為所有候選人提出公平的遊戲規則。

郭台銘也認為，黨中央很奇怪，民調時間拖很長，現在有多少年輕人會在家裡聽半個鐘頭的民調電話？他先前到雲林下鄉，很多鄉親都建議要用台語電話，這樣才能更真實反映民意，他明天去一定要他們做簡報，實行細則是一切的核心。

至於備案機制被批暗殺條款，郭台銘表示，他這個辦法是針對所有人，也明明白白攤開來講，怎麼會叫暗殺？

(中時 )