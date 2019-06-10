市長盧秀燕說，清泉崗機場開發期程要看中央，會請中市立委來力推此案。（陳世宗攝）

清泉崗機場開發案是地方鄉親的最痛！市議員尤碧鈴10日為大楊區居民請命，她說當年陽明山計畫，鄉親被迫遷村離鄉背井到新社及埔里等；連續3任市長信誓旦旦要開發清泉崗機場，迄今還原地踏步引民撻伐。市長盧秀燕說，清泉崗機場開發期程要看中央，會請中市立委來力推此案。

尤碧鈴指出，清泉崗機場當年從民國44年到48年，山上大楊區的吳厝、楊厝、海風、東山、西勢等里民，被迫遷往南投埔里及台中新社等地；清泉崗機場成為軍用機場，配合陽明山計畫一半以上被徵收，百姓雖然怨聲載道卻無能為力，軍方又將部分土地賣給漢翔，當地居民有被欺負感覺！

尤碧鈴表示，清泉崗機場2000年成為軍民合辦機場後，2016年清泉崗機場改為國際機場，機場前那一排西勢里向東的那一排房子，淪為國際機場前曬衣場的畫面；機場前西勢里旱地種植西瓜、花生及鳳梨，原本市府有清泉崗機場規畫案，盧市府後暫緩引起民眾反彈。

尤碧鈴不滿說，清泉崗機場開發案為何一拖再拖！機場位在台中港特定區，政府虧欠當地居民一個公道，市府能不能給市民一個交待！

盧秀燕指出，市府將加速開發全力以赴，因中央有安排期程，市府全力配合中央期程，市府的都市計畫未變，中央要到2035年以後，但市民要的清泉崗機場是國際機場，並非是中央規畫的廉價機場，希望能比照桃園國際機場，市府將請台中市的立委來全力推動此案。

(中時 )