◎有信心迎接勝利 民調開跑 賴清德雲林掃街

前行政院長賴清德「壯大台灣車隊遊行」，10日在雲林縣北港鎮武德宮出發展開第2天行程，賴強調10日是民進黨總統初選民調首日，有信心迎接勝利的到來，請大家全力支持他拉開民調差距，避免黨內用「霸王條款」直接徵召特定參選人。

◎六輕氣爆 協商失敗鄉民將抗爭

台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠今年4月7日氣爆，造成農漁及民宅損害，但賠償金額迄未談攏，麥寮鄉民要求台塑若未在12日前有善意回應將抗爭，雲林縣副議長蘇俊豪10日上午請雲林縣長張麗善出面化解紛爭，張希望相關協商回歸體制，若需要她義不容辭。

◎酒後糾紛爆殺機 3男遭連轟13槍送醫

暗夜槍擊！新北市1名凃姓男子，與朋友在卡拉Ok店歡唱，幾杯黃湯下肚後，與朋友發生口角衝突，隨後跑到瑞芳區三爪子坑路的其他友人家中。怎料該名朋友持槍尾隨，今（10）日凌晨0時許朝屋內凃男等3名男子連開13槍，3男均中彈送醫，警方目前正緝凶中。

◎頭號槍擊犯陳勇志 開槍掃射殺死4人 逃死定讞

頭號槍擊要犯陳勇志21年前陸續犯下3起槍擊案造成4人死亡，他犯案後逃亡大陸9年前遭押解返台，其中他在台南路易十三KTV掃射致2人死亡部分，歷審都將他判死，最高法院維持更三審判決，考量他犯後賠償死者家屬、透過宗教儀式懺悔消業，判處無期徒刑定讞。

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(中時電子報)