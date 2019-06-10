出席FBINA校友研習營 蔡：台灣是夥伴 12:112019/06/10 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統(見圖)致詞指出，台美關係友好密切，不僅是經濟夥伴，更共享民主以及法治普世價值。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統10日出席美國聯邦調查局國家學院（FBINA）校友會亞太區複訓研習營開幕典禮時表示，台灣致力實現自由開放印太區域的願景，與理念相近的夥伴合作讓區域更安全；台灣是可靠的夥伴。 有關執法合作的部分，蔡總統指出，台灣已與美國、菲律賓、諾魯、帛琉簽署備忘錄。台灣的情報分享網路也擴及東亞與東南亞，台灣也與美國合作對抗全球恐怖主義。 (中時 ) #台灣 #美國 #台美關係 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者觀點－台灣2030願景與發展方向 04:102019/06/06 財經要聞 外來和尚替台灣擔心 04:102019/06/06 時論廣場 美對台大規模軍售？外交部：美方仍在審查 14:402019/06/06 政治 外媒調查美元年內續強勢 貿戰降息促走軟 14:172019/06/06 財經 卜睿哲揭露台美關係真相 04:102019/06/07 時論廣場 美傳推動取消中國在WTO發展中國家地位 15:202019/06/07 財經 Fed最快將在6月討論降息 19:032019/06/07 財經 景氣逆風 美5月新增就業遜預期 04:092019/06/08 全球財經 扣降息扳機？ 傳Fed本月討論 04:092019/06/08 全球財經 大陸向美英韓科技公司發出警告 11:492019/06/09 兩岸 政治熱門新聞 雨中背影哥是他？潘恒旭發正面相認照 - 政治 趙少康唱衰韓國瑜 美華僑不理解 - 政治 蔡英文被錄下：國軍過去都和國民黨在一起 網傻眼 - 政治 韓國瑜和馬英九們差異 他一番感言網淚讚 - 政治 吳敦義避談暗殺條款 黃暐瀚覺事有蹊蹺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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