蔡英文總統10日出席美國聯邦調查局國家學院（FBINA）校友會亞太區複訓研習營開幕典禮時表示，台灣致力實現自由開放印太區域的願景，與理念相近的夥伴合作讓區域更安全；台灣是可靠的夥伴。

有關執法合作的部分，蔡總統指出，台灣已與美國、菲律賓、諾魯、帛琉簽署備忘錄。台灣的情報分享網路也擴及東亞與東南亞，台灣也與美國合作對抗全球恐怖主義。

(中時 )