資深影星馬如龍(本名黃政雄)昨傍晚(6/9)因肺腺癌於台北新光醫院病逝，享壽80歲，家屬哀戚處理其後事，大女兒黃詠淇也於今早(6/10)現身板橋殯儀館，戴著口罩與墨鏡，相當低調，而其實她的22歲兒子黃博鈞，上個月因車禍驟逝，才過22天又臨父喪，黃詠淇疑似因此出狀況，在臉書透露身體出狀況，讓親友擔心不已。

黃詠淇臉書po文。(翻攝自黃詠淇臉書)

黃詠淇才剛悲痛送兒子最後一程，沒想到緊接著爸爸馬如龍因小腸穿孔併發腹膜炎、敗血症住進加護病房，黃詠琪辦完喪事後又馬不停蹄北上探望父親，孰料短短22天內，又面對一次摯愛離世之痛，她身心俱疲，前天才在臉書po出藥袋圖片，喊累並透露求助醫生，如今靠吃藥入眠。

親友見狀紛紛關心黃詠淇，表示能理解人生無常，但希望她節哀以保重自己的身體，面對眾人關心，黃詠琪也一一回應，表示自己確實沒有好好抒發壓力，也知道要保重身體，因此找醫生協助，醫生要她讓自己休息1、2天，「我知道未來每一天還有更多的挑戰，我也不會輕易的倒下，但這是需要時間」，感謝眾人的關心。

(中時電子報)