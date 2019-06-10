中華民國土木技師公會全國聯合會10日在台大校友會館舉行工程界挺蔡英文後援會成立大會，出席的土木技師公會全國聯合會理事長施義芳（前排右三）與電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平（前排右二）等人一起呼口號，力挺蔡英文。（劉宗龍攝）

民進黨總統初選今展開民調作業，蔡賴之爭將進入深水區。過去曾聯署挺蔡的綠委施義芳，今串連工程界的同業公會舉行記者會，表示蔡總統過去3年打好基礎、站穩腳步，未來民進黨也會更大步向前，強調在場工程界公會都力挺蔡連任總統，高喊「起厝起一半，師傅不能換」。

施義芳是現任土木技師公會理事長，他今舉行記者會，串連多個工程相關的同業公會，表態挺蔡英文，席間也包含中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會理事長江啟勁、台灣建築發展學會創會會長徐文志等人。

施義芳說，過去三年蔡政府修改了許多讓工程界有感的法令，諸如《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《都市更新條例》，甚至是近期的《採購法》、《貨物稅條例》，這些在過去20年都未曾修正過。他強調，之所以希望加速重建危險舊樓，是蔡總統的心裡希望，下次地震時不再有房屋倒塌。

施義芳強調，過去工程界爭取很久，歷任政府都無法改進之處，蔡英文上任後短短三年藉著行政、立法部門的通力配合，逐步建立採購市場的新秩序，創造了工程業的新契機。

工程界也發表聲明，強調我們是一群工程界的專業技師，在社會上負責造橋、鋪路、蓋大樓的基礎建設，「我們知道每一棟美輪美奐的建築物或是每一座堅固不搖的橋樑，都是一張張規劃周延的藍圖，加上每一位堅守岡位、持續努力的工程人員建造出來的成果；政府施政也是一樣的道理，台灣需要一位意志堅定、目標遠大的總統，帶領國家向前！」

(中時 )