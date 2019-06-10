正妹調查官赴FBI受訓 皮蛋擺攤受矚目 12:162019/06/10 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 甫從FBI受訓結業的美女調查官蔡佩汶（見圖）受訪表示，結訓前挑戰陸戰隊級的「黃磚道」10公里森林障礙賽，事前不知道有哪些障礙，當場要想辦法解決這些障礙，每年都有很多人受傷。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 甫從FBI受訓結業的美女調查官蔡佩汶(左)由調查局長呂文忠（右）陪同將受媒體訪問，暢談受訓點滴。（陳怡誠攝） 美國聯邦調查局國家學院(FBINA)校友會亞太區複訓研習營10日舉行開幕儀式，台灣首次爭取到主辦權，亞太地區20餘國約170多名高階執法官員參加。 調查局女調查官蔡佩汶2天前才受訓結業回台，受訪表示，指出，接受極嚴謹及紮實的學科測驗外，體能也是受訓重點項目，結訓前，需經過10公里的黃磚道原始森林障礙賽，才能獲得一塊象徵學院最高榮譽的黃磚，曾有人在這場障礙賽死亡，但受訓時的國際之夜，他的攤位以皮蛋再加上粽子供人品嚐，當天攤位倍受矚目。 (中時 ) #學院 #攤位 #調查局 #障礙賽 #亞太 也許您會感興趣 推薦閱讀 《外資》歐系外資：貿易戰亞太佈局，加碼星、台、馬 10:342019/06/06 財經 臺風能訓練公司與和春技術學院簽署合作備忘錄 14:172019/06/06 財經 SNOWTOWN雪樂地 全台獨家20度恆溫雪場 18:022019/06/06 財經 集資規模最高約98億港元 ESR有望創香港今年最大宗IPO 04:092019/06/07 全球財經 迎10萬韓粉 國瑜夜市追加50攤 10:532019/06/07 政治 中租控股將建構亞太保險經紀體系預期可帶來業務大貢獻 02:502019/06/08 財經 設計與科技相乘 北科互動系畢展見無限可能 12:122019/06/10 新消息 美FBI研習營 170名亞太執法官員參加 11:222019/06/10 社會 資誠：亞太資產管理成長快 2025規模達29.6兆美元 11:332019/06/10 財經 社會熱門新聞 僚起女伴熱褲摸俏臀 11秒畫面走光 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 鐵綠！嫩妻偷吃洋男懷孕 夫竟告輸 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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