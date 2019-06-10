甫從FBI受訓結業的美女調查官蔡佩汶(左)由調查局長呂文忠（右）陪同將受媒體訪問，暢談受訓點滴。（陳怡誠攝）

美國聯邦調查局國家學院(FBINA)校友會亞太區複訓研習營10日舉行開幕儀式，台灣首次爭取到主辦權，亞太地區20餘國約170多名高階執法官員參加。

調查局女調查官蔡佩汶2天前才受訓結業回台，受訪表示，指出，接受極嚴謹及紮實的學科測驗外，體能也是受訓重點項目，結訓前，需經過10公里的黃磚道原始森林障礙賽，才能獲得一塊象徵學院最高榮譽的黃磚，曾有人在這場障礙賽死亡，但受訓時的國際之夜，他的攤位以皮蛋再加上粽子供人品嚐，當天攤位倍受矚目。

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