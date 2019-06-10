蔡英文總統日前走訪嘉義，談到國軍「過去都和國民黨在一起」，「和民進黨不親」，引發外界砲轟在製造對立，朱立倫今早受訪時表示，「國民黨非常敬重國軍所有將士對保家衛國做的努力」，同時也酸「蔡總統可能常常忘了她是中華民國總統，常常造成族群、職業的對抗。」

對於蔡英文說國軍過去較親藍，朱立倫表示，「蔡總統應該反省的是，為什麼國軍長期比較支持國民黨，是因為國民黨非常敬重國軍所有將士對保家衛國做的努力，不會為了政治立場羞辱國軍將士，尤其對於軍公教，我們一定是長期秉持最大尊敬，希望軍公教能夠全力為中華民國、台灣努力。」

另外媒體提問，總統的身分講這種話是否在激化跟製造分裂，朱立倫回應，「我覺得不要造成任何族群、職業對抗」，同時也酸蔡英文，「蔡總統可能常常忘了她是中華民國總統，常常造成族群、職業的對抗，畢竟軍人、勞工都是為國家服務，不要造成對抗。」

(中時 )