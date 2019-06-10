微風南山47樓法式料理景觀餐廳〈MiraWan〉的套餐都各式「逗嘴開胃小食」（Amuse Buche)，圖中為〈迷你法式鹹派〉、用日式鰹魚醬油與明太子提味的〈炸茄子〉，以及〈薄脆海苔米片〉。（圖／姚舜）

〈MiraWan〉主廚Josh鄭裕錞設計的「Amuse Buche逗嘴小開胃小食」，左為〈鴨肝慕斯棉花糖〉，右為用墨魚汁染色的〈Gruyere瑞士濃味起司泡芙〉。（圖／姚舜）

〈MiraWan〉主廚Josh作的〈海膽燉蛋〉，蛋殼內是「埋伏」了蟹肉並用日式高湯提味的蒸蛋，最上層並用了谷關產的魚子醬提味增鮮。（圖／姚舜）

〈MiraWan〉菜單上的〈和牛塔塔．吉拉朵生蠔．玫瑰〉，是用以覆盆子與玫瑰酒醋醃漬的甜菜根薄片，覆蓋在和牛肉和生蠔上。（圖／姚舜）

「掀起你的蓋頭來」，〈和牛塔塔．吉拉朵生蠔．玫瑰〉甜菜根薄片下覆蓋的是：用鹽醋、洋蔥和紅蔥頭調味的和牛肉丁塊與吉拉朵生蠔。（圖／姚舜）

〈MiraWan〉稱這道「仿真菜」叫「落跑的生蠔」，他用墨汁將麵皮作成蠔殼狀，裡面放了烙烤的吉拉朵生蠔，並搭配帕瑪火腿提味。（圖／姚舜）

「落跑的生蠔」是一道「仿真菜」，Josh用墨汁將麵皮染色作成的蠔殼栩栩如生，裡面放了烙烤的吉拉朵生蠔，並搭配帕瑪火腿提味。（圖／姚舜）

〈綠竹筍．白木耳．豬肉米湯〉是以綠竹筍薄片搭配白木耳和夏季黑松露，白湯則是加了干貝、櫻花蝦熬煮的米粥，並加了一點香椿油提味，是一道形色味皆很雅緻的菜餚。（圖／姚舜）

這道菜主角是油封台灣螯蝦，〈MiraWan〉主廚Josh以澎湖絲瓜與帶有龍眼蜜香的烏香芒果搭配，所有食材全在地。（圖／姚舜）

〈MiraWan組曲47〉是一道溫沙拉，所用蔬食食材與香草加起來將近50種，配合多樣的醬汁，吃時「每一口都有不同的味道與口感」。（圖／姚舜）

〈熟成血鴨〉是以熟成7至10天的鴨胚，取鴨胸肉與鴨腿肉先煎後烤，再搭配青豆和晚香玉筍的頭部呈盤，提味醬汁是用蛤蜊湯加了太白胡麻油、茴香與八角中式香料熬製。（圖／姚舜）

名為「山明水秀」的〈MiraWan〉套餐主菜，是用美國極黑牛無骨牛小排煎烤的牛排。（圖／姚舜）

吃完主菜後的清口甜點〈小黃瓜愛玉．西西里萊姆冰沙〉，Sorbet與愛玉邊上另外附了酸甜交織的果醬提味。（圖／姚舜）

清口甜點〈小黃瓜愛玉．西西里綠萊姆冰沙〉的愛玉，是甜點主廚Jeff李明城手工搓洗製成，並用小黃瓜、蜂蜜與蒔蘿提味。（圖／姚舜）

盤飾甜點〈莓果慕斯．貴腐酒凍〉，以ice cream、慕斯、晶凍、果醬、蛋糕等多元樣態的甜點共構，表現多元口感與層次。（圖／姚舜）

〈MiraWan〉套餐餐後提供佐茶或咖啡的Petit Four小點，圖中有〈迷你檸檬塔〉、〈迷你莓果起司蛋糕〉，以及〈紅心芭樂棉花糖〉。（圖／姚舜）

位在微風南山47樓的〈MiraWan〉餐廳，有不同的用餐區，餐廳並規畫有不同規格的包廂。（圖／姚舜）

〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉的Table Setting中午與晚上不同，午餐較Casual、 晚餐較Fine。（圖／姚舜）

〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉主廚Josh鄭裕錞曾在台中〈Le Mout 樂沐〉歷練10年，並從基層一路升任副主廚，如今掌〈MiraWan〉主廚，將以兼容傳統與創新的菜餚舖陳菜單。（圖／姚舜）

位在微風南山47樓的〈MiraWan〉餐廳，內場廚藝團隊陣容浩大。（圖／姚舜）

終於，台北也有高樓景觀法菜餐廳了！看好台北都會高端餐飲後市發展潛力，以及微風南山高樓景觀的集客效應，投資經營台北米其林二星餐廳〈Tairroir態芮〉的亞詮餐飲事業，成立博匠國際餐飲搶進信義區微風南山47樓開設〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉，新餐廳預計於6月12日正式開賣。

〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉是微風南山高樓層最新開幕的餐廳，也是台北第一與唯一一家高樓景觀餐廳，博匠國際餐飲不僅希望以「the One ＆ Only 景觀法菜餐廳」的訴求爭取品味不凡的飲食男女青睞，更希望以「純正台灣原生新法式料理」的定位，與市場既有其它法式料理餐廳形成區隔差異，進而能循〈Tairroir態芮〉之路得到米其林祕探關注與推介，未來能躋身《台北米其林指南》中。

位在微風南山47樓的〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉，延著樓層大片落地窗呈長形開展，餐 廳有76個客席座位，含3個不同規格的包廂，可分別接待8至12人訂席用餐。配合台北都會外食族群的生活步調與樣態，〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉中午與晚上的Table Setting亦不同，中午較簡約，屬Casual Fine氛圍，入夜的桌面陳列屬「全配備」，走的是Fine Dining規格，呼應著天花板上以裙襬概念設計的燈光變化，流洩著一股獨特的時尚品味。

〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉規畫有2個Bar，一個是調酒師負責調製有酒精或無酒精的特調飲品，供客人佐餐。另一個Bar則與開放式廚房結合，長形Bar檯可作為Chef Table，客人可坐在高腳椅上享受類似板前料理的體驗。

餐廳取名「MiraWan」，是寓意「Miracle Taiwan 」（絢奇台灣），〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉的品牌主張標榜融合傳統 與新派法式料理概念，以台灣及世界優質食材，創作出獨樹一幟的精緻料理。這樣的主張，其實正是台北高端餐飲市場中所有經營者都在追求的「境界」，所以〈MIRAWAN〉的廚藝團隊如何舖陳菜單、演繹菜餚，與市場同業區隔，進而淋漓詮釋品牌揭示的主張，是食家饕客與吃貨關注的焦點。

〈MIRAWAN〉主廚Josh鄭裕錞出身自台中〈Le Mout樂沐〉法式料理餐廳，在這個曾多次入選〈亞洲 50 大餐廳〉排行榜的餐廳一待就近10年，並從基層一路幹上副主廚，亦曾任〈LM Relax樂沐餐酒館〉主廚。除深受〈樂沐〉總監陳嵐舒啟發與傳藝，〈樂沐〉每一次辦米其林星廚客座，Josh亦都恭逢其盛、近身幫忙與學習，「無役不與」的經驗與資歷，使Josh對當代精緻法式料理有更廣泛與深入的理解與體悟，同時亦練就了與時俱進的廚藝。

〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉的第一波菜單就可看出Josh過去「不凡閱歷」與「不厭精細」的廚功，舉凡逗嘴小食Amuse Buche的〈鴨肝棉花糖〉、〈起司泡芙〉，或是開胃前菜〈海膽燉蛋〉、〈落跑的生蠔〉〈和牛塔塔．吉拉朵生蠔．玫塊〉與〈綠竹筍．白木耳．豬肉米湯〉，乃至由近50種蔬食材與香草共構的〈47溫沙拉〉，食材用料博雜跨越國界、組織整合精緻繁浩，味道與口感層次多元，且呈盤搶眼吸睛，流洩著「食尚」氣質。

6月12日起開始試賣的〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉，中午套餐4道菜、1480元起，Josh並另外設計了單點菜餚可加價搭配。晚餐有2前菜、1主菜、雙甜點加茶點為2680元起，這樣的訂價與搶眼吸睛的菜餚，結合地利景觀與裝潢設計，真的頗具市場競爭力，預料開賣後將吸引時尚品味飲食男女爭逐嘗新。

(工商 )