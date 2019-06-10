據大陸文化和旅遊部統計，今年端午節期間，大陸全國國內旅遊接待總人數為9597.8萬人次，較去年同期增長7.7%；實現旅遊收入393.3億人民幣，增長8.6%。。

《央視》報導，受入夏以來持續高溫天氣影響，避暑旅遊提前預熱，調查顯示，端午假期參與避暑郊遊的遊客占比達36.6%，其中，內蒙古等天氣較為涼爽的地方，成為很多遊客的目的地。

而這個假期，「買買買」成為一種很受歡迎的度假方式，作為端午節必備食品，粽子的銷量持續走高。消費數據顯示，在端午節前一周，大陸消費者共購買了1.23億顆粽子，較去年同期增幅超過250%；鹹鴨蛋的銷量比去年翻了三倍多。

綜合線上旅遊及民航出行大數據分析，大陸端午小長假，80、90後是出遊主力軍。從客源分布上看，上海、蘇州、廣州、北京、無錫、杭州、常州、南京、武漢、深圳等是今年端午小長假出遊的十大客源地。

(工商 )