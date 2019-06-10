大巨蛋連環爆！前北市都發局長林洲民曾曝「北市府有趙友友」，今再度於臉書發文，向遠雄喊話「請貴公司停止賄賂台灣公務員的行徑」對此台北市長柯文哲說， 在他轄下是不會，但遠雄以前紀錄不好，密室交易通常人很少，我們都是公開透明，如果有10幾個人開會，怎麼會是密室交易。

上月底北市議員簡舒培質詢時，當眾播放公布7段錄音檔，質疑北市官員意圖放水讓大巨蛋案過關，今天凌晨林洲民又在臉書向遠雄喊話，要遠雄停止賄賂台灣公務員的行徑，也讓「喬蛋」議題再度浮出檯面。

對此，柯文哲表示，如果（議員）有原始錄音檔，一開始就全部公開，還故意切成7段，討厭這些政治人物故佈疑陣，而且聽一聽也沒什麼不正常，大巨蛋就是困難的東西，有本事就拆掉，拆不掉就務實面對，關於環評、容留、避難、交通動線，市府官員還是要內部討論研擬對策，哪有喬蛋啊！

柯文哲不滿表示，做壞事的人都在懷疑別人做壞事！面對北市官員在私下會議說「大巨蛋稀哩呼嚕就過了」柯說，該局長講話就是這個調調，聽上下文也沒聽出甚麼問題。

對於林洲民的「賄賂說」，柯文哲說，他轄下是不會，但遠雄紀錄不好，我們透過公開透明杜絕弊案，密室交易通常人很少，如果有10幾個人開會，怎麼會是密室交易，有甚麼問題都拿到檯面上討論，任何一個人的意見都很難操縱全場，這也是為什麼北市府比較沒有弊案。

(中時 )