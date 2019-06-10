台中市議員黃馨慧10日議會總質詢表示，盧市長上任後為了改善空氣品質，要求中火1至4號老舊機組除役；南屯區文山焚化爐也使用逾24年，焚燒垃圾量銳減、功率差，加上標準鬆、超標多，已成為社區裡的空汙元凶之一，市府應研擬興建新爐，早日讓舊爐除役，還給市民一口好空氣！環保局長吳志超說，目前市府正朝汰舊換新去規畫！

黃馨慧表示，台中空汙嚴重，就像一張撕不掉的標籤，盧市長上任以「先公後私」順序處理空汙，積極與中火談判，很多民眾都想問：政府要談判多久？除了與中央政府、台中火力發電廠協商再協商、開罰又開罰，中火依舊「中電北送、南送」，改善空汙還要等多久？

黃馨慧指出，台中市政府擁有中火10部機組許可證審照核發權利，2年審照1次，最快今年底即開始審照，是否會要求中火減碳、減排，考慮有條件核發許可證？還是堅決要求中火舊機組停機？

黃馨慧說，位在社區的文山焚化廠使用也逾24年，根據環保署對台灣工業重大汙染源的CEMS大數據分析，2017年1月到2018年9月，台中文山焚化廠共有3170筆「氮氧化物」監測值大於標準值，是同期內湖焚化廠的11倍；若與台中其他二座焚化廠相比，文山「氮氧化物」與「硫氧化物」排放標準180和80ppm，也是最寬鬆。

黃馨慧認為，文山焚化廠「標準鬆」、「超標多」，原本應該替城市解決垃圾問題的焚化爐，因為機爐老舊，不但焚燒垃圾量銳減、功率差，還成為空汙元凶之一！呼籲市府比照中火舊機組除役，研擬興建新爐，早日讓舊爐除役，還給市民一口好空氣！

(中時 )