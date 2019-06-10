今年國中會考寫作測驗談「青銀相處」，評分老師表示，這個題材寫法很多，可議論、可敘寫、可抒情，能拿5、6級分的考生，通常有足夠觀察力、感受力，並有完整脈絡、懂得經營文章轉折，寫作能力上通常句型正確而豐富。

今年會考寫作引導考生談「青銀相處」，不須訂題目，考生可以發揮空間更寬廣。台師大心測中心選出10篇範文，網址https://cap.nace.edu.tw/examination.html。

高師大華語文教學研究所教授謝奇懿表示，在快速變動時代，公民應該能夠多元思考、掌握社會脈動、回應時事議題以及人際互動，這也是現今國語文核心素養的要求。今年會考寫作必須在題目設計的議題下立意、取材，例如在高齡化社會探討青銀共居或是青銀共處，只要能寫到年輕人和老年人的互動、相處經驗或是感受，就算是達到要求；不少考生從日常生活經驗取材，讓閱卷老師看到年輕世代的想法。

謝奇懿說，今年考生取材很多元，有的從周遭銀髮族開始敘寫，進而期待年輕世代關懷陪伴，達到薪火相傳的領悟；也有考生從青銀世代切入，兩者看似對立 但其實可以互補，達到和諧、共榮社會；還有考生從自身見聞探討青銀共處的優點及挑戰。

他表示，此次佳作滿多的，有抒情之美，也有理性思辨。像有一篇範文第一段只有一句「我的鄰居，是一位獨居的老奶奶」，作者從原先的偏見、遇到轉折、到深思「為何年輕人離老人愈來愈遠」，並提出正面看法「是年輕人因為偏見而作繭自縛」，最後他付出行動，去養老院拉大提琴，並提出對高齡化社會的期待，可以看出年輕世代對周遭敏銳的觀察。

另一篇範文談到自己去布農族與長老相處，先用敘寫成功經營出情境和氛圍，火和水的意象鮮明，最後連接到薪火相傳、生生長流，十分流暢。

還有一篇範文從議論著手，一開始談台灣高齡化現象，提出深沉反思「高齡，是每個人宿命，無法躲、不可逃」，但社會上並非所有人都能對長者友善，甚至認為老人讓經濟衰退、勞動力不足；唯有大眾的努力，才能給予長者溫暖。該文條理分明、節節推進，具有深度和高度。

謝奇懿說，閱卷老師可以感受到年輕世代的活力，展現出一股溫柔的力量；但他也指出，即使是6級分考生也有些喜歡套用用語，但用得不適當，錯別字和注音符號的錯誤也不少。

(旺報 )