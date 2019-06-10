七、八月適逢阿美族的豐年祭，但過去有外地工作族人因買不到車票而無法回鄉的狀況。原民綠委陳瑩今透過新聞稿提醒族人，七、八月原民列車加掛車廂班次從6月28日至9月2日，每週末都有加掛車廂，共有10梯次；訂票時間從14日周五開始，今年共有13900個座位，盼族人可以多加利用。

陳瑩推動原民返鄉列車已邁入第4年，她表示，許多原住民族青壯人口離鄉工作，但每逢部落舉辦歲時祭儀，卻可能因為買不到車票而無法返鄉。政府站在支持維護文化傳承的立場，必須解決族人返鄉參加祭典的交通問題，這是她選前對族人的承諾，也是極力爭取原民列車的初衷。

陳瑩表示，過去原民列車訂票系統，可供訂票時間只限於4天內，必需於指定車站、指定櫃台繳費領票，有所不變；但今年台鐵新版訂票系統上架，同時將開辦3年多的原民列車訂票系統，一併架設於訂票選項，訂票時間也改為乘車日前8天，且全台各車站皆可領票，訂票領票模式與一般訂票方式完全一樣，讓族人操作網路訂票更容易。

陳瑩表示，今年是原民列車開辦的第四年，期間接受族人建議不斷修正調整，如加入南迴段、加開紅眼列車，原民列車無論是訂票、取票、乘車方式，都大幅提高族人返鄉搭車的方便性。

(中時 )