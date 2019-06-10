馬祖山隴境白馬尊王廟管理委員會擬將觀景平台規畫成觀光夜市，管委會已成立招商推動小組鼓勵馬祖青年返鄉創業。對此，連江縣政府觀光旅遊局長林長青表示，「樂觀其成。」目前尚未收到管委會正式申請，但隨著馬祖遊客人數增加，若順利推動將可提供更多元的夜市文化。

縣府交通旅遊局於2017年8月委託山隴境白馬尊王廟管理委員會管理廟前觀景平台，管委會響應縣長劉增應觀光政策，未來將規畫觀景平台為廟口觀光市集、夜市，一來可以提供遊客更多元的消費環境，二來將可提供馬祖青年新的就業機會。

林長青表示，以往曾推動過觀光夜市，但馬祖的遊客有季節性，夜市多半隨著遊客人數增減變化。對於管委會的計畫「樂觀其成。」觀景平台位於南竿重要的市區中心，緊鄰縣府、沃口景觀公園等，加上距離民宅又有一定距離，地點相當適中。

林長青表示，夜市是台灣特殊文化，近年來馬祖遊客逐年增加，若順利發展成觀光夜市，將可大大提升馬祖觀光動能，滿足遊客夜間消費需求，另外，夜市也可提供馬祖青年的就業機會。

依據管委會提出的規畫，一、二樓為老廟口觀光夜市店鋪主體，為馬祖特色美食伴手禮店鋪區，總營業面積269.3平方公尺。二樓則規畫有8間店鋪，總營業面積為344.99平方公尺。

(中時 )